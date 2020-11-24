Выплаты работникам, помогающим коронавирусным больным, продлили до конца 2021 года

Согласно постановлению, которое было подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным, во вторник, 24 ноября, выплаты работникам, оказывающим помощь коронавирусным больным, будут продлены до конца следующего года.

Сообщается, что данное распоряжение опубликовали на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что возможность получить выплаты имею как работники, занимающие руководящие посты, так и те, кто непосредственно контактирует с коронавирусными пациентами.

Выплаты могут быть предоставлены медицинским работникам с высшим образованием, а также среднему и младшему персоналу.