В Петербурге цены тестов на коронавирус выросли на 20%

В период с мая текущего года объем тестов на коронавирус вырос в три раза.

При сравнении цен на процедуру в мае и в ноябре 2020 года в частных клиниках Северной столице, выяснилось, что цена увеличилась на 20 процентов. Так, стоимость процедуры в центрах «Хеликс» еще в мае составляла 1200 рублей (стоимость взятия биоматериала – 300 рублей). Сейчас тест можно сдать за 1600 рублей (+ взятие биоматериала – 300 рублей).

Медицинский центр «Евромед Клиник» предоставлял услугу полгода назад за 3100. Теперь же сдать тест на коронавирус в медцентре можно за 3 600, новая цена на 16 процентов выше предыдущей.

Помимо этого, граждан Петербурга возмущает рост цен в аэропорту «Пулково». Стоимость тестирования на коронавирус там составляла 2200 рублей, однако, сейчас его цена – 2550 рублей.