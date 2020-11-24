Глава Роспотребнадзора Анна Попова поделилась своим мнением по поводу мутаций коронавируса

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова оценила опасность мутаций коронавирусной инфекции, которые распространяются, в том числе, в России.

По ее словам, на территории страны нет более опасных или представляющих большую потенциальную опасность чем существующие штаммов вируса. Попова отметила, что изменения, которым подвергается коронавирус, не оказывают значительного эффекта на его природу, и, соответственно, на течение болезни. Напомним, глава ведомства ранее заявила о том, что коронавирус станет сезонным заболеванием и его вспышки будут происходить каждый год.

По словам Поповой, в холодное время года, скорее всего, количество людей, заболевших коронавирусной инфекцией, будет расти.