Произошло нападение подростков на полицейских

По информации Главного следственного управления следственного комитета по городу Санкт-Петербург, происшествие случилось в ночное время суток, с 23 по 24 ноября, недалеко от Софийской улицы, дома №60. В числе нападавших были объявлены двое, среди которых один из них оказался несовершеннолетним, а его товарищ по правонарушению в возрасте 18 лет. Правоохранительные органы сообщают, что нападавшие были в состоянии алкогольного опьянения. По версии следственных органов, во время оформления ДТП двое приятелей проходили мимо сотрудников полиции. Нападение произошло ради нападения, совершившие преступление друзья сделали это исключительно из "хулиганских побуждений". Сообщается, что друзья по преступлению били сотрудников органов ногами в корпус тела.

На данный момент для нападавших избирается мера наказания, и было заведено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.