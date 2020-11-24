Ситуация с коронавирусом в России очень осложняется

Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства РФ, заявила, что ситуация с коронавирусной инфекцией становится все хуже с наступлением осенне-зимнего периода.

Также вице-премьер отметила, что с 1 октября по 23 ноября во всей стране показатель прироста инфицированных «ковидом» увеличился в 2,8 раза. Показатели выросли с 6,1 до 17,1.

На данный момент бороться с коронавирусной инфекцией врачам оказывают помощь 57 тысяч студентов, аспирантов и ординаторов. Также врачам помогают 29 тысяч волонтеров, а также 13 тысяч преподавателей и профессоров.

Голикова также отметила, что на данный момент в стране развернуто 274 тысячи коек для пациентов больных коронавирусом.