В России разработали приложение для отслеживания контактов зараженных «ковидом»

В России в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций при участии Министерства здравоохранения было разработано приложение, с помощью которого появляется возможность отследить контакты зараженных коронавирусной инфекцией.

Новое приложение называется «Госуслуги.COVID трекер». Приложение уже доступно на всех смартфонах в App Store, а также в Google Play.

Приложение работает на основе технологии Eposure Notification. По этому принципу посредством Bluetooth будут фиксироваться устройства других пользователей и происходить обмен ключами.

В итоге, те пользователи, у которых был контакт с зараженным в течение последних двух недель, получат на свое устройство уведомление об этом с датой контакта.