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Число заболевших "ковидом" в Петербурге за сутки превысило 3 тысячи

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© Фото: pixabay.com

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Обследовали 33 683 человека

Санкт-Петербург опять бьет антирекорды по количеству заболевших коронавирусом за сутки. За последние 24 часа в Петербурге «ковидом» заразилось уже 3179 человек.

За прошедшие сутки тесты на коронавирус сдали 33 тысячи 683 человека. На данный момент по наблюдением врачей находится 2992 человека. 69 пациентов из них находятся в обсерваторе, 2177 человек — заразились контактным путем, оставшиеся находятся на самоизоляции.

28 тысяч 821 петербуржец получили гуманитарную помощь. Помощь, в виде продуктов, получили одинокие и пожилые люди, а также малообеспеченным многодетным семьям.

На горячую линию 122 за последние сутки поступило около 1381 вызова по поводу коронавируса.

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