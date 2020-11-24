Петербургские врачи подали иск в суд на администрацию Центрального района

В Санкт-Петербурге в Смольнинский районный суд поступил иск от сотрудников СПб ГБУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» в адрес администрации Центрального района Петербурга.

Пресс-служба судов сообщает, что врачи подали иск на властей района за то, что администрация отказывается в выплате врачам денежной компенсации за заражение коронавирусной инфекцией. Причину в отказе денежными выплатами пояснили в администрации района. Там сообщили, что заражение «ковидом» произошло якобы не при оказании помощи пациентам.

Однако же врачи не согласны с таким заявлением.