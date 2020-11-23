Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценивает эпидемиологическую ситуацию в России как "напряженную"

Глава Роспотребнадзора Анна Попова дала комментарий по поводу сложившейся в стране эпидемиологической ситуации. Она назвала ее «достаточно напряженной».

Попова отметила, что удивлена большой разницей в суточных показателях заболеваемости коронавирусом в разных частях России. По ее словам, их разброс составляет от 1,8 на 100 тысяч населения (Республика Татарстан) до 57,5 (Республика Карелия).

Напомним, на данный момент в Российской Федерации зарегистрировано 2,11 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. 1, 61 миллионов человек выздоровело. Количество случаев заражения коронавирусом, которые привели к летальному исходу – 36 500.