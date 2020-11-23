В Петербурге начнут производить антитела для лечения COVID-19

В Северной столице начнут разрабатывать препарат из антител для лечения вируса COVID-19. В разработке примут участие фармпроизводитель из Петербурга «Фармсинтез» и Институт биоорганической химии РАН совместно с международной компанией HifiBio Therapeutics.

«Участники объединят свои компетенции для проведения клинических испытаний, производства и поставок на российский рынок моноклонального антитела HFB30132A», — сообщают компании.

Известно, что после того, как испытания препарата завершатся, компания «Фармсинтез» завладеет эксклюзивными правами на выпуск, а также на маркетинг лекарства на территории страны.