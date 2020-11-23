Роспотребнадзор заверил, что к 2021 году вторая российская вакцина поступит в гражданский оборот

До конца текущего года в гражданский оборот поступит вакцина от инфекции коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанная в России. Соответствующее заявление сделали в Роспотребнадзоре.

Данная вакцина является второй отечественной вакциной. Ранее в России разработали первую в мире вакцину от COVID-19 с легендарным названием «Спутник V».

Однако ни один из препаратов не вселяет полноценной уверенности в эффективности. Эксперты в медицинской сфере считают, что результаты применения таких вакцин можно будет оценить лишь к весне 2021 года. Примечательно, что некоторые специалисты вообще придерживаются мнения, что ближайшие результаты можно увидеть только спустя 2 года.