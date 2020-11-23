Смольный решит, проводить ли новогодние празднования в школах и садах

В Смольном примут решение о проведении, либо отмене новогодних утренников в школах города и детских садах. Подобные решения должны принять и власти остальных регионов.

Известно, что основанием для принятия того или иного решения станет эпидемиологическая ситуация, которая меняется ежедневно. Если к Новому году число инфицированных будет расти, то утренники в учебных и дошкольных заведениях будут отменены.

«Все зависит от эпидемиологической ситуации, и решение принимается на уровне оперативных штабов регионов», — сообщил министр просвещения.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о нежелательных последствиях введения дистанционного обучения и о переходе на цикличный формат обучения.