Роспотребнадзор объяснил Смольному, что дистант в школах приведёт к неконтролируемому посещению общественных мест

Роспотребнадзор по городу Санкт-Петербург дал объяснение, по какой причине дистанционное обучение пока что нежелательно вводить. В письме Натальи Башкетовой, главы ведомства, губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову сообщается, что врачи-вирусологи имеют опасения, что данный перевод обучения на "дистанционку" может привести к неконтролируемому посещению общественных мест, что, соответственно, приведёт к повышению роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Как результат, может произойти: "Формирование множественных домашних очагов с вовлечением в эпидемический процесс лиц старшего возраста", - говорится в письме. Также говорится, что в школах сейчас обеспечен "комплекс противоэпидемических мероприятий, направленных на «разрыв» механизма передачи инфекции."