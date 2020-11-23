Врачи сообщили правильный способ сдачи теста на covid-19

Такие элементарные требования как не курить, не употреблять спиртные напитки, а также не сморкаться, вошли в правила правильной сдачи теста на covid-19. Врачи-вирусологи также рекомендуют не есть незадолго до сдачи теста, не промывать ротовую полость антисептическими средствами или чистить зубы. Все эти пункты могут помешать определению правильного результат, потому что данные действия разрушают вирус в полостях, откуда берут мазок для анализа.

Лаборатории должны тоже соблюдать определённый порядок взятия материала и выбирать правильно время для тестирования.

Терапевт из клиники "Твой доктор" сообщила, что неглубокий ввод в носовые ходы средств для тестирования может также дать ложный результат.