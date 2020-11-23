Северная столица снова бьёт рекорд по заболеваниям кронавирусом

В Санкт-Петербурге очередной "антирекорд" по заболевшим коронавирусом. На сегодняшний день число подтверждённых случаев заболевания находится в отметке около трёх тысяч человек за сутки.

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции поделился информацией, в которой сообщается, что город Санкт-Петербург имеет 2 тысячи 926 подтверждённых случаев заражения коронавирусом.

Ранее мы сообщали о новых ограничениях введённых в Питере, которые вступили в силу сегодня, 23 ноября, понедельник. Данные ограничения были введены из-за большого роста заболевающих коронавирусной инфекцией. Теперь фудкорты и катки в торговых центрах не работают, а также рестораны и кафе вне торговых центров работают лишь до 23:00 и открываться могут с 6:00.