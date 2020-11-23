Ковид-ограничения вступили в силу в Петербурге

Как мы уже сообщали ранее, губернатор города Санкт-Петербург 18 ноября подписал распоряжение о новых ограничениях из-за пандемии.

Сегодня, 23 ноября, в понедельник, ограничения вступили в силу. Как теперь функционирует город?

С 23 ноября доступ на спортивные мероприятия закрыт, ограничено посещение катков, но требования не касаются профессионального спорта, поэтому в спортивных клубах остаётся всё по-прежнему. Катки, что находятся в торговых центрах не доступны для посещения вообще. Фудкорты также недоступны для посещения в торговых центрах, но под исключение из правила попадают места общепита, которые расположены на вокзалах, питерском аэропорту, а также АЗС. Стоит добавить, что работа кафе, ресторанов вне торговых центров с 23:00 до 6:00 не производится.