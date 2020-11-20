Ковид-диссиденты задержаны в Турции

1 Августа было возобновлено авиасообщение с Турцией в такие города, как Анкара и Стамбул, а уже с 10 августа были возвращены полёты в Анталью, Бодрум и Даламан. После чего появилась информация, по которой стало известно, что по данным российских страховщиков, больше всего заражений туристов из России коронавирусом приходится именно на Турцию.

На сегодняшний день, 20 ноября, пятница, сообщается, что в курортном городе Анталья были задержаны российские туристы из города Санкт-Петербург, которые оказались ковид-диссидентами и отказались носить маски. В отношении их в отделении полиции в аэропорту города были составлены протоколы об административном правонарушении по факту отказа от ношения средств индивидуальной защиты. Об этом сообщило Генеральное консульство России в Анталье.

Россиянам был выписан штраф, но отдых разрешили продолжить.