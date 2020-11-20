Ковид-диссиденты убили мужчину в Питере

В Северной столице пассажиры маршрутки, мужчина 40 лет и его спутница 34 лет, ехали без масок. Когда мужчина, 53 лет, попросил их не нарушать масочно-перчаточный режим, это вызвало дикое возмущение ковид-диссидентов. Пара, которая, очевидно, отрицала пандемию и ношение масок, крайне агрессивно отреагировала на замечание мужчины.

Затем на остановке словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой в итоге был задействован нож. Мужчина, сделавший замечание, получил удар в спину холодным оружием, что привело к смерти.

По информации, убийца был задержан на следующий же день, а также известно, что ранее был судим по таким статьям, как умышленное причинение вреда здоровью и был уличён в связи с наркотиками.