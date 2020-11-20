Выявили новые жалобы пациентов, переболевших covid-19

Поступила информация о том, что пациенты, которые перенесли болезнь вирусом covid-19, стали жаловаться, на выпадение зубов.

По мнению биолога, медицинского директора Фонда антиогенеза Уильма Ли, именно кровообращение могло повлиять на на ухудшение состояния полости рта, а именно-зубов. Так как инфекция воздействует на кровеносные сосуды, то это, действительно, могло стать причиной выпадения зубов.

Также биолог заявил, что данное явление может стать причиной возникновения тромбов и, соответственно, привести к закупорке кровеносных сосудов.

Учёный сообщил, что повреждение сосудов, которое вызвано коронавирусом, в будущем может привести к проблемам с зубами у многих пациентов, кто переболел вирусом.