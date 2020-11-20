Сосновый Бор перевели в "желтую" зону ограничений, связанных с коронавирусом

В связи ухудшением текущей эпидемиологической ситуации город Сосновый Бор, расположенный в Ленинградской области, теперь находится в желтой зоне ограничений.

Данная информация появилась в пятницу, 20 ноября. Постановление о новых ограничениях, вводимых с целью предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, было подписано губернатором 47-региона, Александром Дрозденко.

По информации, которая была предоставлена пресс-службой региона, все дискотеки и ночные клубы Ленобласти теперь не могут осуществлять работу после 23:00. Отмечается, что все посетители заведений должны в обязательном порядке использовать средства индивидуальной защиты: это может быть маска или респиратор.