Коечный фонд Ленинградской области может быть увеличен до 3 тысяч

Информация о коечном резерве была предоставлена председателем Комитета по здравоохранению Сергеем Вылегжаниным.

Вылегжанин отметил, что из 2 327 коек, развернутых в больницах региона, свободно 743. При этом регион может расширить коечный резерв до 3 000 коек. Резервными мощностями на данный момент являются койки, находящиеся в Токсовской, Тосненской, Сланцевской и других больницах.

В администрации 47-региона рассказали о принципе «светофора», по которому работают медицинские учреждения. В «красной» и «желтой» зонах плановая помощь, оказываемая в поликлиниках, сейчас доступна лишь в экстренных случаях и при остром состоянии. Детей до года принимают в привычном режиме.

Помимо этого, поликлиники осуществляют оформление карт в организации отдыха и оздоровления, а также осмотры с целью оформления в детский сад.