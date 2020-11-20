Комздрав отрицает наличие в Петербурге тотального дефицита лекарств

Ситуацию с лекарствами прокомментировал первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

Он отметил, что летом текущего года возникли определённые проблемы, связанные с новыми правилами маркировки лекарственных препаратов. Сейчас, по его словам, граждане Петербурга скупают в аптеках лекарства, которые находятся в списках схем лечения, распространенных в интернете.

Дмитрий Чагин, занимающий должность директора союза «Медико-фармацевтические проекты. XXI век» Дмитрий Чагин сообщил, что комитетом была осуществлена закупка необходимого количества лекарств, которые могут быть предоставлены медицинским работником при вызове пациента. По его мнению, проблема заключается лишь в том, что приобретая лекарства, петербуржцы руководствуются не рецептом врача, а рекомендациями работников аптек и знакомых.