Количество зараженных ковидом петербуржцев продолжает расти

В Петербурге за прошедшие сутки 2394 человека заразились коронавирусом. На наличие этой опасной инфекции в организме проверилось 43 237 петербуржца. Об этом сообщает городской оперативный штаб.

Кроме того, данные предоставленные штабом, сообщают общее количество зараженных инфекцией COVID-19. Их число уже превысило 90 тысяч человек. Также известно, что за весь период пандемии, вызванной коронавирусом, в Петербурге скончалось от ковида почти 5 тысяч человек. Выздоровевших гораздо больше – более 53 тысяч пациентов.

За все время пандемии коронавируса инфекция подтвердилась у более 2 миллионов россиян.