Дрозденко прокомментировал возможность ввода жестких ограничений в Ленобласти

В Ленинградской области пока не планируют вводить жесткие ограничительные меры. Об этом заявил глава региона Александр Дрозденко.

«Будем держаться максимально, столько, насколько нам позволят держаться наши ресурсы и резервы по здравоохранению», — заявил губернатор.

Кроме того, на онлайн пресс-конференции Дрозденко подметил, что также не планируют ограничивать деятельность предприятий и закрывать бизнес. В целом решения будут меняться, исходя из эпидемиологической ситуации в Ленобласти, но пока что самоизоляция не нужна. Что касается доступных коек, то в регионе уровень не опускается ниже 30%.