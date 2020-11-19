Правила "Евровидения-2021" изменились из-за коронавируса

Участники конкурса должны будут заранее записать выступления на случай, если их личное присутствие на мероприятии будет невозможно из-за пандемии.

Данная информация была опубликована на сайте организаторов конкурса в среду, 18 ноября. Качественная студийная запись выступления участника в случае необходимости послужит заменой реальному присутствию исполнителя. Участникам необходимо хранить запись в тайне до начала «Евровидения», которое будет проведено в мае следующего года.

Представители конкурса будут осуществлять контроль количества использованных участниками дублей для записи, их число не должно превышать 3. Записи выступлений музыкантам необходимо предоставить не позднее конца марта. Данные меры обеспечат проведение «Евровидения» при любом развитии событий.