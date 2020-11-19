Петербург вышел на плато заболеваемости коронавирусом

Вице-губернатор Северной столицы Евгений Елин сообщил о том, что город вышел на плато заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Елин отметил, что за статистикой ведется тщательное ежедневное наблюдение. Судя по количеству госпитализации, в Петербурге образовалось плато.

Елин сообщил, что надеется на то, что эпидемиологическая ситуация в городе улучшится. Однако правительство осуществляет необходимую подготовку на случай, если пандемия продлится до весны.

Напомним, с начала пандемии в Северной столице было зарегистрировано 90 400 человек, заразившихся коронавирусом. Из низ 53 200 выздоровели. Количество летальных исходов в результате заражения коронавирусом – 4 763.

С 23 ноября в городе введут новые ограничения с целью предотвращения дальнейшего распространения коронавируса.