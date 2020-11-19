От родителей петербургских школьников поступила просьба о возмещении расходов на удаленное обучение

Родители школьников Северной столицы просят губернатора возместить траты, к которым привело дистанционное обучение.

Оказалось, что петербургским школам каждый год выделяется около 150 000 рублей на организацию учебного процесса каждого из учащихся. В связи с этим родителей интересует вопрос о том, могут ли они получить компенсацию, так как ребенок в настоящее время обучается дома. Весомыми аргументами по мнению большинства является рост трат на еду, связь, коммунальные услуги, а также невозможность постоянно посещать работу, которая оказывает негативный эффект на заработную плату.

Однако, доктор педагогических наук Евгений Ямбург считает, что требования, предъявляемые родителями слишком наивны. Ямбург отметил, что средства, которые выделяют школам, в период дистанционного обучения также не тратят впустую.