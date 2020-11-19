Венгрия получила первые образцы российской вакцины от коронавируса

Венгрия является первой страной Евросоюза, которая получила отечественную вакцину против коронавирусной инфекции нового типа «Спутник V».

На своей странице в социальной сети Facebook министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто опубликовал видеозапись, на кадрах которой запечатлено прибытие российской разработки против коронавируса в Венгрию бортом «Аэрофлота». Видеоролик Петер Сийярто сопроводил официальным сообщением.

Напомним, ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров беседовал в главой МИДа Венгрии о том, возможно ли массовое производство российской вакцины от коронавируса на территории Венгрии. В настоящее время в стране осуществляется подготовка площадки для производства.