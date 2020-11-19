Ученые Дании сообщили, что маски неэффективны для защиты от COVID-19

Специалистами Национального госпиталя Дании был проведен эксперимент, целью которого было выяснение уровня эффективности масок в борьбе с коронавирусом.

В эксперименте приняли участие более 6000 добровольцев, часть из которых носила маски в публичных местах, а другая часть не пользовалась средствами индивидуальной защиты. Результаты эксперимента показали, что зараженных в первой группе – 2,1%, во второй – 1,8%.

Отмечается, что во время проведения эксперимента в Дании не действовали ограничительные меры. В условиях, когда ограничительные меры не обязательны, средства индивидуальной защиты могут защитить здоровых граждан на 15-20%, отмечают исследователи.

Эксперты отмечают, что эффективность масок для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса, они еще не изучили.