Путин заявил, что "благостные отчеты" по ситуации с коронавирусом не нужны

Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к главам регионов с просьбой не приукрашать информацию о сложившейся эпидемиологической ситуации в субъектах.

Путин считает, что делать вид, что все в порядке, если это не соответствует действительности – абсолютно недопустимо. Он добавил, что утаивание информации, а также «благостные» отчеты не нужны.

Президент напомнил об ответственности, которую несут главы регионов за реализацию мер по борьбе с дальнейшим распространением коронавирусной инфекции. Он также обратился к главам субъектов Российской Федерации с требованием обеспечения доступа пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией, во всех регионах.