Прогноз спада заболеваемости covid-19 запланирован на конец ноября

Сообщается, что специалисты прогнозируют спад заболеваемости Коронавирусом во всех регионах России. Данную информацию сообщил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Агаси Тавадян сообщил, что статистика действительно показывает прогноз на спад к концу ноября и началу декабря по заболеваемости.

Однако пока что во всех региона России заболеваемость увеличивается, и местные власти регионов только усиливают ограничения и здравоохранение в Российской Федерации готовит места в больницах для пациентов с Коронавирусом.

Напомним, что в Санкт-Петербурге с 23 ноября нельзя посещать спортивные мероприятия, а с 1 декабря концертные залы, кинозалы и театры должны иметь наполняемость помещений лишь на 25%.