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Беглов ускорил выкуп помещений для чиновников у ВТБ

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© Фото: www.gov.spb.ru/governor/

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Губернаторская правка к корректированию планировки бюджета 2020 года предусматривает увеличение расходов на 8,4 млрд рублей.

Поправка губернатора в корректировку бюджета города 2020 года предусмотрела увеличение расходов в комитете имущественных отношений на 8,4 млрд рублей. Досрочное погашение задолженности по выкупу помещений в «Невской ратуше» составляет 6,2 млрд рублей.



19 Ноября был опубликован вариант адресной инвестиционной программы, где можно увидеть в строчке "расходы на приобретение объектов недвижимости" на 8,2 млрд, в данном случае речь идёт о погашении задолженности города в выкупе помещений "Невской ратуши". Также сообщается, что 2,2 млрд оставшихя денег идёт на возвращение средств для строительства развязок ЗСД.

Территорию на 6 гектаров на пересечении Дегтярного переулка и Новгородской улицы застраивала компания «ВТБ Девелопмент», где финансировал все расходы банк "ВТБ". Здание предназаначалось для переезда ряда комитетов, но их список постоянно менялся, так как в ходе строительства не один раз поднимался вопрос об очередной уступке доли другому стороннему инвестору проекта.


Сначала стоимость помещений была оценена в 14 миллиардов рублей, но затем уже в 2018 сумма повысилась на 6,4 миллирда рублей и составила 20,4 млрд рублей. Тогда в Смольном было принято решение, что выплата будет происходить в течение 10 лет раз в год с процентной ставкой в 9,5%, Санкт-Петербург ранее делал заявление о том, что будет готов выкупить помещения раньше срока для экономии на процентах годовой ставки.

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