В Санкт-Петербурге подростки избили мигрантов под лозунги расовой вражды

В Северной столице задержаны трое несовершеннолетних подростков, которые обвиняются по статье о хулиганстве и разбое.

По информации ГУ СТ по Санкт-Петербургу, обвиняемые, трое 16 летних подростков, напали на четырёх граждан из Таджикистана. Подростки совершили своё нападение при помощи газовых балончиков, также сообщается, что нападавшие при себе имели пневматический пистолет, нож, маска с прорезями для глаз и ноутбук с системным блоком, на котором среди неоторых удаленных файлов имелись материалы с нацистской символикой, а также сигнальное устройство и пустые гильзы к нему, что выяснилось в ходе обыска несовершеннолетних граждан. Произошло это 22 октября 2020 года недалеко от Трамвайного проспекта.

Несовершеннолетние злоумышленники нанесли гражданам Таджикистана удары ногами по голове и туловищу, при этом выкрикивая высказывания оскорбляющего характера в адрес потерпевших, касающиеся их национальной принадлежности.