СПБГУ попал в топ лучших мировых программ

Всемирно известная Газета Financial Times составила рейтинг топ-100 лучших мировых программ, куда впервые попал СПБГУ.







Financial Times составляет и производит опросы выпускников различных бизнес-школ и на основе их результатов составляет рейтинги образовательных программ по всему миру. Исследователи данных программ придерживаются таких критерий и параметров, как:

1) степень международной академической мобильности;

2) карьерный и финансовый рост в течение трех лет после выпуска;

3) количество преподавателей образовательных программ с ученой степенью;

4) достижение поставленных целей.

Рейтинги этой газеты объективно признаны знаком качества образовательных программ, поэтому это авторитетное издание.

впервые Университет Санкт-Петербурга попал в рейтинг газеты Financial Times со своей программой Executive MBA. Университет занял 93 позицию в топ-100 международного рейтинга, а также в европейском рейтинге его позиция задержалась на 48 строчке. Ещё в 2005 году действующий президент поручил создать в России бизнес-школу, которая сможет выпускать персонал в сфере управления на международном уровне. Так образом появилась Высшая школа менеджмента СПбГУ или ВШМ СПбГУ, где реализуется программа Executive MBA. Как отметил Николай Кропачев, ректор СПБГУ, школа достигла хороших успехов исключительно благодаря совместным усилиям преподавательского состава, слушателей, а также выпускников.