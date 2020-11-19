Более двух тысяч петербуржцев заразилось коронавирусом за сутки

За прошедшие сутки 2312 жителей Петербурга заразились коронавирусом. При этом обследование на наличие инфекции COVID-19 прошли 39 789 пациентов. Об этом сообщает городской оперативный штаб.

Напомним, что в Петербурге стартовала акция по совместной борьбе с вирусом. С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировалось уже 823 петербургских волонтера. Если кому-то понадобится их помощь, то нужно будет оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

Кроме того, все желающие могут присоединиться к акции и выкладывать посты с хештегами #мывместе или #петербургпротивкоронавируса.