Иногородних студентов петербургских вузов могут отправить домой на «дистанционку»

Из-за перевода студентов Санкт-Петербурга на дистанционный формат обучения, иногородние учащиеся могут вернутся к себе домой и все затраты на дорогу вуз компенсирует.

Решение о компенсации руководители вузов приняли всего за четыре дня.

«Абсолютное большинство, за исключением двух всего вузов, Санкт-Петербурга приняли решение и поддержали студентов», — заявил Валерий Фальков, глава Минобрнауки РФ.

Также Валерий Фальков отметил, что все студенты должны принять самостоятельное решение: либо учащиеся остаются в общежитии на время «онлайн» обучения, либо уезжают к себе домой.