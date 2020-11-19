Петербургские театры также попадут под коронавирусные ограничения

В администрации Санкт-Петербурга сообщают, что при введении новый ограничительных мер по коронавирусной инфекции в Северной столице, в театрах, а также в кинотеатрах будет в четверть сокращена заполняемость залов.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал новое постановление. В документе говорится, что с 1 декабря количество зрительных мест в зале в кинотеатрах и театрах должно быть сокращено на 25%. Однако те билеты, которые зрители купили до постановления, остаются действительными.

За последние сутки коронавирусом в Петербурге заразилось 2 215 человек, что является рекордом за все время пандемии.