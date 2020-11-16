В Петербурге из-за COVID-19 приостановлена диспансеризация

В субботу, 14 ноября, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о прекращении диспансеризации и медосмотров в поликлиниках из-за коронавирусной инфекции. Речь идет о медучреждениях, которые участвуют в территориальной программе ОМС.

Введеные ограничения имеют отношение к взрослым людям. Несмотря на ограничения, плановые приемы врачей остаются без изменений.

Недавно Дмитрий Лисовец, председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, заявил о нехватке медикаментов для коронавирусных больных. Это такие препараты как «Азитромицин» и «Фавипиравир».

Однако в Северной столице осталось лишь 10% свободных коек.