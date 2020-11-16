В Петербурге произошел рейд по выявлению нарушителей «комендантского часа»

В ночь с пятницы на субботу, с 13 на 14 ноября, в Санкт-Петербурге был проведен рейд по выявлению общепитов, которые нарушают запрет на работу после 23 часов. Были выявлены нарушения в работе ресторанов, кафе, а также развлекательных заведений.

При проверке в Центральном, Московском и Адмиралтейском районах Петербурга было выявлено 21 заведение, которое продолжало работать и принимать посетиттелей после 23 часов, несмотря на «комендантский час».

Также было выявлено огромное количество нарушений по поводу ношения медицинских масок и перчаток, а также отсутствие QR-кодов.

На данный момент штраф за нарушение «комендантского часа» составляет 200-300 тыс. рублей для юридических лиц.