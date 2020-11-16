Беглов призвал не скупать препараты «как гречку»

Александр Беглов заявил, что ажиотажный спрос на антибиотики вызвал дефицит некоторых препаратов. Так, в городе стало трудно достать «Азитромицин» и «Фавипиравир». Однако градоначальник сообщил, как можно решить эту проблему. На пример, нужно перестать «скупать как гречку» эти лекарства. Кроме того, губернатор сообщил об увеличении выпуска лекарств на фармацевтических предприятиях.

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