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В Санкт-Петербурге 1000 педагогов ушли на больничный

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© Фото: pixabay.com

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В первую неделю после каникул количество учителей на больничном увеличилось вдвое.

По данным на конец прошлой недели больничный оформили 1354 преподавателя. Вторая неделя началась с цифры в 587 педагогов на больничном. Так сообщили в комитете по образованию Смольного.

Однако, количество классов на карантине, в связи с пандемией коронавируса, сокращается. По информации, 64 учебных класса на сегодняшний день учатся исключительно дистанционно. Такое количество приведено в 27 школа Санкт-Петербурга.

Многие родители учеников жалуются на работу образовательных учреждений в Северной столице и сообщают, что им приходится стоять на улице по 20 минут несмотря на ухудшающуюся погоду. Рост заболеваемости на данный момент по России составляет около 22 тысяч людей за сутки.

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