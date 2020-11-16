Названа самая частая и опасная ошибка при лечении COVID-19 на дому

Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченского университета Сергей Яковлев сообщил, что прием антибиотиков при коронавирусе может быть опасен.

Яковлев отмечает, что далеко не все антибиотики являются безобидными аппаратами. Принятие антибиотиков может привести к возникновению достаточно серьезных побочных эффектов. Иногда результатом может стать даже нарушение сердечного ритма, приводящие к летальному исходу. При этом в эффекте, которые данные препараты имеют в лечении коронавирусной инфекции, врач сомневается. Однако он уверен, что риск осложнений при принятии антибиотиков велик.

Яковлев также не рекомендует применять антибиотики в целях профилактики бактериальных осложнений коронавируса, так как в таком случае риск летального исхода растет.