В Петербурге стартует антикоронавирусная акция

По информации, предоставленной пресс-службой Комитета по образованию, 16 ноября в Северной столице стартует акция «Питер носит маски».

Участвовать в акции будут городские образовательные организации, на сайтах которых будет опубликована информация о важности средств индивидуальной защиты и соблюдения социальной дистанции в период пандемии коронавируса.

В Комитете отмечают необходимость объединения граждан ради общей цели для того, чтобы как можно быстрее вернутся к нормальному образу жизни.

Для принятия участия в акции необходимо отмечать под постами в социальных сетях хештег #ПитерНоситМаски. Помимо этого, все желающие поучаствовать в акции могут также использовать хештег, который является общим для всей России – #мывместе и городской хештег #Петербургпротивкоронавируса.