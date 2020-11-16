Петербург побил рекорд по заболевшим: число инфицированных коронавирусом превысило 2 тысячи человек

За последние сутки в Северной столице России был побит рекорд по количеству граждан, заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа. Сообщается, что число коронавирусных больных превысило две тысячи людей и достигло отметки 2039.

Как Санкт-Петербург.Ру сообщал раннее, всего тест на наличие коронавирусной инфекции сдали 24718 граждан.

Напомним, в случае, если гражданам Северной столице необходима помощь волонтеров в связи со сложившейся из-за распространения коронавирусной инфекции ситуацией, они могут обращаться на телефон горячей линии 8-800-200-34-11.