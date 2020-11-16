Еще 24 718 петербуржцев сдали тест на коронавирус

По информации, которая была предоставлена оперштабом, в настоящее время под наблюдением медицинских работников находятся 2 615 человек. 70 из них в обсерваторе, 1 557 – контактные, а 988 человек соблюдают самоизоляцию.

Помимо этого, за последние сутки сотрудники Единой региональной информационно-справочной службы по вопросам, связанным с коронавирусом, обработали 458 вызовов, которые поступили по номеру 122. В период с 5 октября на портале №мывместе были зарегистрированы 793 волонтера Северной столицы. Из 1453 заявок 1362 были выполнены, оставшиеся находятся в работе.

Напомним, все граждане, которые нуждаются в помощи волонтеров в связи со сложившейся эпидемиологической ситуации, могут обратится по телефону горячей линии 8-800-200-34-11.