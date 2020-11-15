Врач рассказал о протекании COVID-19 у диабетиков

Сергей Иванов, врач-эндокринолог Мариинской больницы, кандидат медицинских наук, доцент, рассказал о том, как коронавирус влияет на диабетиков.

По словам специалиста, при заболевании коронавирусом начинает работать иммунная система, включая защитные механизмы. Одним из этих механизмов является иммуноглобин А, выработка которого сильно снижается у больных сахарным диабетом. Тем самым открывается путь для проникновения инфекции в организм.

«При сахарном диабете клетки недополучают глюкозу, в итоге клетка голодает», — заявил Сергей Иванов. Также врач отметил, что при таком голодании происходит кислородное голодание и в таких условиях вирус распространяется с большей скоростью.

Сергей Иванов посоветовал больным сахарным диабетом, которые заразились «ковидом», не менее четырех раз в сутки проверять уровень глюкозы в крови.