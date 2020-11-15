За последние сутки в Петербурге тест на COVID-19 сделали более 36 тыс. человек

Оперативный штаб Санкт-Петербурга сообщил, что в городе за последние сутки тест на коронавирусную инфекцию сделали 36 тысяч 069 жителей Северной столицы.

Также отмечается, что на воскресенье, на 15 ноября, под медицинским наблюдением находятся 2 тысячи 658 жителей Петербурга. Их них 1 728 человек — контактные, 858 человек находятся на самоизоляции, 72 пациента — в обсерваторе.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщало, что за все время пандемии коронавируса в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекцией заболело 81704 человека. Из них выздоровело 48 тысяч 663 человека, умерли 4551 человек.