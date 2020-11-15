Врач-отоларинголог запретил использовать одноразовые медицинские маски повторно

Информационно-новостное издание Evo-rus.com сообщает, что запрещено повторное использование одноразовых медицинских масок. Такое заявление сделал врач-отоларинголог ФМБА России Яков Накатис.

Яков Накатис заявляет, что даже после стирки, глажки, отпаривания и даже обработки антисептиком, медицинские маски не пригодны для использования в дальнейшем.

После проделывания таких действий с маской, она теряет свои защитные свойства. Для того, чтобы использовать маску несколько раз, нужна многоразовая маска, но по словам врача, проглаживать ее не нужно, так как можно ее повредить.

Также врач напомнил, что медицинскую маску необходимо менять каждые 2-3 часа.