Петербуржцы смогут получать телемедицинскую помощь

Информационно-новостной портал Evo-rus.com сообщает, что теперь петербургские поликлиники получили доступ к городской системе телемедицины.

Информация о новых возможностях в сфере медицина поступила от комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга. Теперь врачи смогут взаимодействовать с пациентами дистанционно благодаря телемедицинской системе комитета по здравоохранению. Медики смогут проводить консультации с больными, давать советы и контролировать их лечение, используя при этом аудио- и видеосвязь, а также чаты.

Для того, чтобы получить дистанционную консультацию, жителям города необходимо будет оформить ее на портале «Здоровье петербуржца». Для этого необходимо будет авторизоваться под учетной записью «Госуслуги».