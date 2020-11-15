Беглов подписал документ о продлении ограничений до 15 января 2021 года

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал документ, который продлевает все введенные ограничения по коронавирусной инфекции до 15 января следующего года.

С 14 ноября ограничения в городе уже вступили в силу. Запрещено проведение мероприятий более 50 человек, ограничение по количеству посетителей в концертных залах и кинотеатрах, а также прекращение работы кружков и студий и т.д.

Также необходимо перевести треть работников на удаленную работу. Люди, чей возраст выше 5 лет, должны все в обязательном порядке переходить на «удаленку».

Как сообщало ранее Санкт-Петербург.Ру, За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге было зафиксировано 1944 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.